عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن تعديل موعد مباراة الأهلي أمام بطل إثيوبيا من الجمعة إلى الأحد أربك الحسابات.





وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « تم ترحيل مباراة الأهلي والداخلية وتقرر تأجيل مباراة الأهلي وإنبي وسيتم تحديد موعدها بعد تحديد موقف الأهلي وهل سيلعب بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا او سينتقل الكونفدرالية».





وأضاف: « الأهلي والزمالك يلتقيا بالدوري في فبراير المقبل على أن يتم تحديد موعد مباراة السوبر بعد 28 ديسمبر الجاري ومعرفة موقف القطبين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية».