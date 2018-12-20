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مصطفى فهمي: اعتذرت عن تقديم برامج.. وهذه أغرب مشكلة رأيتها

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
مصطفى فهمي: اعتذرت عن تقديم برامج.. وهذه أغرب مشكلة رأيتها
مصطفى فهمي
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مريم الشريف
 
كشف الفنان مصطفى فهمى، عن اعتذاره عن أكثر من عرض لتقديم برنامج الفترة الماضية، لافتا إلى أنها كانت فى إطار المسابقات أو الأسئلة.

وأضاف "فهمى" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أنه أحب فكرة برنامجه السابق "أبيض وأسود" لأنه إجتماعى، وتعلم منه الكثير، حيث كان لديه ضيوف متنوعين ما بين أطباء ومتخصصين فى علم النفس وغيره.

وأوضح أن أغرب مشكلة اجتماعية شاهدها كانت ضرب الزوجة لزوجها، حيث استضاف أحد الأشخاص والذى أخبره بأنه متقبل ضرب زوجته له طالما لا تطلب منه المال.
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