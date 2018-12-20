تكريم مصطفى شعبان وهاني سلامة في حفل "النايل دراما" (صور)

كرمت قنوات النيل المتخصصة في حفل "النايل دراما" النجم مصطفي شعبان، وذلك عن تألقه في مسلسل أيوب والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي بالاضافة الي تكريم الفنان هاني سلامة عن مسلسل "فوق السحاب" وذلك خلال الحفل المقام باحدي الفنادق الكبري حاليا.





من أبرز الفنانين المشاركين بالحفل "محمد رمضان، سوسن بدر، الهام شاهين، هاني ومزي، عمرو يوسف، محمد عادل، شيري عادل، حسن الرداد، هنا الزاهد، نجلاء بدر، دينا فؤاد، دينا، خالد سليم، سيد رجب، نرمين الفقي، ايهاب فهمي، هبة مجدي".