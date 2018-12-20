الحماية المدنية تنقذ أسرة من كارثة محققة إثر انهيار في عقار بالإسكندرية





أنقذت قوات الحماية المدنية، مساء الأربعاء، ربة منزل ونجلها بواسطة السلم الهيدروليكى بعد احتجازهم آثر انهيار جزئى لعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة كرموز غربى الإسكندرية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ.





كانت منطقة محطة مصر قد شهدت، انهيار جزئي لعقار آخر مكون من 4 طوابق، دون حدوث إصابات، بسبب نوة "الفيضة الصغرى" التي تضرب المدينة الساحلية بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، لليوم الثالث على التوالي.





وكان تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 11 بشارع الشاه متفرع من شارع النيل بدائرة القسم.





وانتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها وضباط قسم شرطة محرم بك ومسؤولي حي غرب إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق ووجود شروخات وتصدعات بالحوائط والسلالم والواجهة وانهيار سقف حجرة بالطابق الأخير، واحتجاز سيدة "69 عاما"، ونجلها"32 عاما"، وجرى إنقاذهما.





حالة الطقس المتوقعة اليوم في الإسكندرية ومحافظات مصر

وتشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، حالة من الطقس شديد البرودة وسقوط أمطار غزيرة- بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم بالإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 11 19

السلوم 10 17

سيوة 10 18

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 12 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 10 22

نخل 05 17

نويبع 15 21

طابا 11 17

كاترين 04 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24



