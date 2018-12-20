مصطفى فهمي: لم أقتنع بنفسي كممثل إلا بعد "قصة الأمس"



وأضاف "فهمى" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، أنه قدم أعمال فنية كثيرة قبل هذا العمل، لكنه يعتبره مرحلة النضوج له.



وأوضح أنه يحب التعاون مع المواهب الشابة، مشيرا إلى أنه سعيد بمسلسل "مليكة" الذى قدمه الفترة الماضية، كما أشاد بأداء الفنانة دينا الشربينى والذى أكد مدى موهبتها الفنية.

كشف الفنان مصطفى فهمى، أنه لم يقتنع بنفسه كممثل إلا بعد مسلسل "قصة الأمس"، حيث كان بمثابة نضج فني له.