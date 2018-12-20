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مصطفى فهمي عن رقصته مع شقيقه: "هعيش حياتي ولا اعترف بالسن"

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
مصطفى فهمي عن رقصته مع شقيقه: هعيش حياتي ولا اعترف بالسن
مصطفى فهمي عن رقصته مع شقيقه
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مريم الشريف
 
علق الفنان مصطفى فهمى، على الفيديو الذى إنتشر عبر السوشيال ميديا الفترة الماضية وكان يرقص فيه مع شقيقه الفنان حسين فهمى، بأنه يعشق الرقص والموسيقى.

وأضاف "فهمى" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلا: "من ينتقدنى دى حياتى وأنا حر، ومش بعمل حاجة غلط، وهعيش حياتى، أما فكرة السن فهو بالنسبة لى مالوش وجود ولا أعترف به".
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