"الشتاء القاسي".. هل سيكون طقس اليوم الخميس "رحيم" بالمواطنين؟ "الأرصاد" تجيب





بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس شديد البرودة التي تشهدها عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية، خاصة المحافظات الساحلية والحدودية، إلا أن عدد كبير من المواطنين تساءل على مواقع التواصل الاجتماعي.. هل سنشهد طقس "قاسِ" اليوم الخميس، أم سنشهد طقس معتدل الحرارة، الأمر الذي جعلنا نتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة الحقيقة واطمئنان المواطنين عن حالة الطقس اليوم.





- الأرصاد الجوية تكشف حقيقة سقوط أمطار وحالة الطقس اليوم الخميس

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة، ومحافظات السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.





وأوضح عبدالعال، في تصريحات سابقة لـ"الفجر"، إلى أن الهيئة تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، موضحًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.





- الأرصاد الجوية: نعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا

وأشار رئيس الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة وتتابع الخرائط أولًا بأول، وفي حالة حدوث أي تقلبات مناخية وسوء حالة الطقس يتم إرسال إخطارات بها في الحالة ونوجه نصائح وتحذيرات للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.





- حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 11 19

السلوم 10 17

سيوة 10 18

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 12 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 10 22

نخل 05 17

نويبع 15 21

طابا 11 17

كاترين 04 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24



