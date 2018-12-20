75 صورة لـ نجوم الفن من حفل قطاع "النيل المتخصصة"

أحيا الفنان حمادة هلال، والمطربة الشابة كارمن سليمان حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة السنوي الكبير، والذي تقيمه قناة نايل دراما لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام 2018، وذلك مساء اليوم في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والحفل يقام تحت إشراف رئيسة قناة نايل دراما إيناس عبد الله.





ومن المقرر أن يقدم 'هلال' و'سليمان' باقة من أغانيهما المتنوعة خلال الحفل، ويتخلل الحفل تكريم عدد من نجوم الدراما، علي رأسهم أمير كرارة وياسر جلال ورانيا فريد شوقي ومحمد رمضان ودرة وعدد آخر من نجوم دراما رمضان 2018، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.



