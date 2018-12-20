"سياحة البرلمان": مصر لديها ما يزيد على 1300 موقع يصلح للسياحة الاستشفائية

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن السياحة الصحية متواجدة في العديد من الدول الأقل من مصر في هذا المجال.



وأضاف "صدقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأربعاء، أنهم أطلقوا عليها اسم السياحة الصحية بدلًا من العلاجية حتى تشمل كل شيء في هذا المجال، وأن مشروع قانون السياحة الصحية أعدته لجنة تشمل أطباء ومستشارين قانويين وخبراء من مجال السياحة.



وأوضح أن الهدف هو دمج السياحة مع الطب، وهذا لا يعني الاستغناء عن الطب، ولكن العلاج يكون عن طريق المكونات الطبيعية التي منحها الله لنا؛ كالشمس والمياه والرمال بالإضافة إلى الأعشاب، متابعًا أن مصر لديها ما يزيد على 1300 موقع يصلح للسياحة الاستشفائية.

