رئيس "الصوت والضوء": خسائرنا 54 مليون جنيه بعد 2011

كشف سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء، عن حجم خسائر الشركة، موضحًا أنها بلغت 64 مليون جنيه بعد ثورة بسبب ضعف السباحة ولكن استطاعت تحقيق أرباح هذا العام لتصل الخسائر حاليًا إلى 54 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بداية الخسائر عام 2011 رغم أنها كان لديها ودائع بنكية تقدر بـ 150 مليون جنيه عام 2010.



وقال "سعد" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن خسائر الشركة تتمثل في ديون لوزارة الكهرباء، والتأمينات ووزارة الآثار، لافتًا إلى أنه تم جدولة الديون



وأضاف رئيس شركة الصوت والضوء، أن تكلفة تطوير الشركة بلغت 15 مليون دولار، حيث تم إدخال 10 لغات في منطقة الأهرام يتم الاستعانة بها في الشركة.



وأشار رئيس شركة الصوت والضوء إلى أنه تم التواصل مع المكتب السياحى في الصين لزيادة السياحة الصينية لمصر، منوها إلى أن الوفود الصينية تحرص على حضور عروض الصوت والضوء خلال رحلتهم السياحية، متابعا: "تذكرة دخول مناطق الصوت والضوء تصل إلى 14 دولارا فقط وهو رقم ضعيف جدا".

