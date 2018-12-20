ويزو نجمة "مسرح مصر" تستعد لاستقبال مولودها الأول
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 12:34 ص
الفجر الفني
تستعد الفنانة ويزو نجمة "مسرح مصر" لاستقبال مولودها الأول من زوجها شريف حسني بعد عام من زواجهما حيث احتفلا بزفافهما فى شهر نوفمبر العام الماضى.
وتصور ويزو حاليًا دورها في فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد بمشاركة مي سليم وفيريال يوسف وسمير صبرى وبيومى فؤاد وتأليف شريف عادل وإخراج محمد على، وتدور أحداث الفيلم حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام.
وتنتظر ويزو طرح فيلم "ويزو سكول" الذي انتهت من تصويره منذ فترة وتخوض به أولى بطولاتها السينمائية، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين سامى مغاورى وعلا رامى ورضا حامد وإسراء عبد الفتاح وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج هانى رجب.
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