عاجل.. تشيلسي يصارع توتنهام بنصف نهائي "كابيتال وان" ومهمة سهلة للسيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قرعة نصف نهائي بطولة كأس الكابيتال وان "كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم".

وجاءت القرعة كالتالي:

تشيلسي أمام توتنهام، مانشستر سيتي أمام بيرتون.

وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الغالي والثمين على ضيفه بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الإنجليزي.









ويُدين البلوز بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه إيدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.







