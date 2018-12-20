تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20-12-2018 في محافظات مصر

تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، وحالة الطقس على مدار الأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع الجاري.





- حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة، ومحافظات السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.





- في حالة الطوارئ.. تعرف على ما تفعله "الأرصاد" لسرعة إبلاغ المحافظين

كما أشار عبدالعال، إلى أن الهيئة تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، موضحًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.





- "الأرصاد": نعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا

ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية لـ"الفجر"، إلى أن هيئة الأرصاد تعمل على مدار الـ24 ساعة وتتابع الخرائط أولًا بأول، وفي حالة حدوث أي تقلبات مناخية وسوء حالة الطقس يتم إرسال إخطارات بها في الحالة ونوجه نصائح وتحذيرات للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 11 19

السلوم 10 17

سيوة 10 18

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 12 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 10 22

نخل 05 17

نويبع 15 21

طابا 11 17

كاترين 04 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24



