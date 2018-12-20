مصطفى فهمي يكشف تفاصيل رفض حسين فهمي دخوله عالم التمثيل

نفى الفنان مصطفى فهمي، ما تردد في بداية مشواره الفنى عن رفض شقيقه الفنان حسين فهمى لدخوله عالم الفن، لافتا إلى أن الصحافة وقتها كبرت الأمر وأن شقيقه رفض فكره التمثيل له، حيث أن الأمر كان مجرد اختلاف فى وجهات النظر فقط.



وأضاف "فهمى" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلا: "الاختلافات عادية بين الإخوات، وحسين لم يكن رافضا لفكرة دخولى التمثيل لكن طلب منى تأجيل الأمر خوفا من أن اثر عليه أو يؤثر عليه، وخاصة انه لم يمر عليه سوى خمس سنوات فقط منذ قدم "خالى بالك من زوزو"، وأنا اللى أخاف من اللى واد التقيل مش هو، هو سابقنى فى التمثيل، وانا كنت خايف يحسن يحصل مقارنه".