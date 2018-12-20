نشرة أخبار منتصف الليل.. شيخ الأزهر يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ ترأس رئيس الوزراء اجتماع الحكومة غدًا، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، بالإضافة إلى توجه شيخ الأزهر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية التي استمرت لمدة 4 أيام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجموعة التي التقى بها الرئيس هم أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية أثناء سفرهم برياً متوجهين من مدينة فيينا إلى مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة السيد الرئيس إلى ألمانيا في يونيو ٢٠١٥.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، غدا الخميس اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

شيخ الأزهر يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.