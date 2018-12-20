"الأدوات المكتبية": حجم مبيعات مستلزمات الكريسماس انخفضت 50% هذا العام

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن القوة الشرائية في المواسم تكاد تكون منعدمة، لافتًا إلى أن حجم المبيعات تزامنًا مع أعياد الكريسماس انخفض 50% هذا العام.



وأضاف صفا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن زيادة الأسعار في حدود 20%، وهناك الكثير من المستوردين توقفوا عن استيراد مستلزمات الكريسماس هذا العام، نظرًا لتكلفة الإستيراد العالية، وبالرغم من أن المتواجد بالأسواق قليل نظرًا للتوقف عن الإستيراد لاتوجد مبيعات.



وتابع أن المشكلة أن المواطنين يريدوا أشياء متجددة سنويًا لأعياد الكريسماس، والسوق المصري سوق ضعيف وصغير، حتى يتم تصنيع مستلزمات أعياد الكريسماس له، موضحًا أننا نستورد لعب أطفال وكريسماس وهدايا ودبابيب بنحو 55 مليون دولار سنويًا، بينما حجم إستيراد الكريسماس لايتعدى 200 ألف جنيه.

