مجلة "EW" تنشر اللقطات الأولى من فيلم "Hobbs And Shaw"

ظهر النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة في لقطات جديدة من فيلمه الجديد Hobbs And Shaw نشرتها مجلة EW بشكل حصري.

ويعد فيلم Hobbs And Shaw قصة مشتقة من احداث فيلم فاست اند فيريةس، للنج فين ديزل والذي ظهر به شخصيات المحقق هوبز واللص الدوبي شو للمرة الاولى.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجم جيسون ستيثم، الذي يجسد شخصية شو، والنجم إدريس إلبا الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل دوره حتى الأن.