مدرب المصري يوضح حقيقة طلب التعاقد مع نجوم الأهلي والزمالك

كشف إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمصري حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول طلبه من إدارة النادي البورسعيدي التعاقد مع بعض لاعبي الأهلي والزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكانت تقارير صحفية أكدت دخول المصري في مفاوضات لضم عدد من نجوم الأهلي والزمالك مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود عبد العاطي دونجا، وأحمد مدبولي، وعمرو بركات.





وقال "جلال" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لم أتحدث مع إدارة المصري البورسعيدي بشأن الصفقات الجديدة حتي الآن، وأنتظر للتعرف أكثر على الفريق والمراكز التي تحتاج لدعم خلال الفترة المقبلة".





وأضاف: " لم أطلق أي تصريحات بشان الدخول في مفاوضات أو طلب التعاقد مع أي لاعب ولم أعتاد ذلك إطلاقًا".





وواصل: " فيما يخص عمرو بركات لاعب الأهلي بالفعل لاعب كبير وإضافة قوية لأي فريق ولكن التعاقد معه سيكون صعب للغاية واعتقد أن اللاعب مستمر مع الأهلي".





وعن مواجهة ساليتاس البوركينابي قال: " المواجهة ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها مباراتي الأولي مع الفريق البورسعيدي، ولكننا واثق في قدرة اللاعبين على تجاوز عقبة ساليتاس والصعود لدور الـ32 الثاني بالبطولة".





أما فيما يخص الشرط الجزائي في عقده مع أهلي طرابلس قال:" أبلغت إدارة النادي الليبي بالرحيل عن تدريب الفريق منذ شهر، وتركت قيمة الشرط ا لجزائي للنادي قبل رحيلي 35 ألف دولار، ومن لديه ما يثبت عكس ذلك فليقدمه".



