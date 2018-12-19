خالد سليم ومنى عبدالغني وهبة مجدي وياسمين علي يتألقوا بأغنية "جانا الهوي" (صور)

قام الفنان حمادة هلال، أثناء إحيائه حفل تكريم "النايل دراما" بالطلب من نجوم الغناء المشاركين بالحفل الصعود إلى المسرح.





وصعد على خشبة المسرح كل من منى عبد الغني وخالد سليم وهبة مجدي وياسمين على، وطلب منهم هلال أن يشتركوا في أداء أغنية مشتركة، وقد أبدعوا جميعًا بغناء إحدى روائع العندليب عبد الحليم حافظ "جانا الهوا" وسط حماس كبير من الحضور.





حيث الحفل مقام حاليا بإحدى الفنادق الكبري بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد رمضان ونور ونيرمين الفقي وعمرو يوسف وحسن الرداد وهشام سليم وعدد اخر من النجوم.