عزمي مجاهد: "السيسي رجع كرامة جواز السفر المصري"

قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو اتحاد كرة القدم سابقًا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري أعاد الكرامة لجواز السفر المصري.



وتابع "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي مجاهد"، اليوم الأربعاء،: "قوى الشر عندما أرادت غزو مصر لم تكن تعرف أنها تضغط على جرح المارد المصري الجبار، فخرج وعرفهم حجمهم ومقامهم".



وأضاف: "السمعة المصرية غزت العالم وتعلم شعوب العالم كيف تواجه وتواجه وتحارب الإرهاب وتبني في وقت واحد، واتحدى أي دولة بالعالم أيد بتبني وايد بتحارب إلا إحنا، لازم العالم يعرف يعني ايه كلمة وطن".