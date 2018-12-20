زي النهاردة بتاريخ 20 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 20 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 20 - 12 - 2018

** أحداث





* 1192 - دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.





* 1334 - انتخاب البابا بندكت الثاني عشر.





* 1522 – سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.





* 1803 - الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.





* 1917 ـ تأسيس الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي).





* 1970 - اندلاع أعمال شغب كوزا احتجاجًا على الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا.





* 1973 - اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد.





* 1982 - ياسر عرفات ومعه ما يقارب الأربعة آلاف مقاتل فلسطيني يغادرون مدينة طرابلس وذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان.





* 1989 - الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.





* 1995 - قوات حلف شمال الأطلسي تبدأ بالانتشار في البوسنة والهرسك وذلك لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات الصربية والكرواتية والمسلمة.





* 1999 - مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.





* 2001 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يحث العراق على الإطلاق الفوري لكافة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من جنسيات أخرى من السجون العراقية.





* 2004 - عصابة من اللصوص تسرق مبلغ 26,500,000 جنيه إسترليني من البنك الشمالي في بلفاست بأيرلندا الشمالية، وهي واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ المملكة المتحدة.





* 2013 - إخلاء سبيل رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي بموجب عفو رئاسي خاص بعد عشر سنوات من سجنه.





* 2014 - نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.





* 2015 - نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 بعد فوزه 0/3 أمام ريفر بليت الأرجنتيني.





* 2016 - مقتل أكثر من 30 شخصاً جرّاء احتجاجات شعبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا المنتهية ولايته.





* 2016 - انفجار متجر للألعاب النارية يسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 59 آخرين شمال العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.









** مواليد





* 1494 - أورونس فينيه، عالم رياضيات وراسم خرائط فرنسي.





* 1537 - يوهان الثالث، ملك السويد.





* 1841 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.





* 1890 - ياروسلاف هايروفسكي، عالم كيمياء وفيزياء تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959.





* 1917 - ديفيد بوم، عالم فيزياء أمريكي.





* 1921 - محمد رضا، ممثل مصري.





* 1927 - كيم يونغ سام، رئيس كوريا الجنوبية السابع.





* 1929 - سليم الحص، رئيس وزراء لبنان.





* 1932 - جون هيلرمان، ممثل أمريكي.





* 1951 - حاتم الجبلي، سياسي مصري.





* 1960 - حنان جويفل، طبيبة وأكاديمية مصرية.





* 1961 - محمد فؤاد، مغني مصري.





* 1961 - صهيب بن الشيخ، سياسي فرنسي من أصل جزائري.





* 1970 - سهيل خان، مخرج هندي.





* 1973 - بيتر سمعان، ممثل لبناني.





* 1975 - بارتوش بوساتسكي، لاعب كرة قدم بولندي.





* 1978 - جيريمي نجيتاب، لاعب كرة قدم كاميروني.





* 1980 - أشلي كول، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1980 - مارتن ديميكيليس، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





* 1983 - جونا هيل، ممثل أمريكي.





* 1990 - جوجو، مغنية أمريكية.





* 1998 - كيليان مبابي، لاعب كرة قدم فرنسي من أصل كاميروني.









** وفيات





* 1295 - مارغريت بروفانس، ملكة فرنسية.





* 1355 - ستيفان دوسان، إمبراطور صربيا.





* 1937 - إريش لودندورف، عسكري ألماني.





* 1968 - جون ستاينبيك، كاتب وروائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.





* 1973 - لويس كاريرو بلانكو، رئيس وزراء إسبانيا.





* 1975 - فؤاد أبو غانم، شاعر لبناني.





* 1994 - دين راسك، سياسي أمريكي.





* 1996 - كارل ساغان، عالم أمريكي في علم فلك.





* 1998 - السير آلن لويد هودجكين، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.





* 1999 - هانك سنو، مغني كندي.





* 2001 - ليوبولد سنغور، رئيس السنغال الأول.





* 2006 - إلكان بلاوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي.





* 2009 - حسين المنتظري، رجل دين إيراني.





* 2009 - بريتاني ميرفي، ممثلة أمريكية.





* 2012 - محي الدين عبد المحسن، ممثل مصري.









** أعياد ومناسبات



