بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:00 م
عبدالحافظ حمدي
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بدء منذ قليل حفل توزيع جوائز حفل "نايل دراما"، لنجوم دراما الموسم الرمضاني السابق.
وحضر الحفل كلٍ من محمد رمضان، خالد سليم، ياسر جلال، إلهام شاهين، ريهام عبدالغفور، وحميد الشاعري، شيري عادل، هاني رمزي، عفاف شعيب، حمادة هلال، وباقة متنوعة من نجوم الفن والمشاهير.
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