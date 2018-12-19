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بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:00 م
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
نجوم الفن
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عبدالحافظ حمدي
 
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بدء منذ قليل حفل توزيع جوائز حفل "نايل دراما"، لنجوم دراما الموسم الرمضاني السابق.

وحضر الحفل كلٍ من محمد رمضان، خالد سليم، ياسر جلال، إلهام شاهين، ريهام عبدالغفور، وحميد الشاعري، شيري عادل، هاني رمزي، عفاف شعيب، حمادة هلال، وباقة متنوعة من نجوم الفن والمشاهير.
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
بدء حفل تكريم نجوم الدراما ٢٠١٨ بالسلام الجمهوري
المزيد عن: هاني رمزي نجوم الفن مشاهير العرب محمد رمضان عمرو عبدالجليل حفل النايل دراما النايل دراما المشاهير
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