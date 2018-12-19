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وزيرة الهجرة: "القادم أحلى وكله خير لمصر"

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:02 م
وزيرة الهجرة: القادم أحلى وكله خير لمصر
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
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كساب أحمد
 
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الهدف من مؤسسة "مصر تستطيع" إنشاء قاعدة بيانات لعلماء مصر في الخارج، للتواصل معهم حول المشروعات القومية، مثل الطاقة النووية.

وتابعت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مجلس إدارة مؤسسة "مصر تستطيع" مكون من علماء مصريين من داخل وخارج مصر، مضيفة: "هناك روح جميلة في الحكومة المصرية للتعاون من أجل تنفيذ استراتيجية 2030".

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تتواصل مع جميع فئات المصريين من الخارج سواء المهاجر غير الشرعي أو العمال أو العلماء والخبراء، لافتة إلى أن الوزارة تستعد لاستضافة 70 من شباب الجيل الثاني والثالث من أستراليا خلال المرحلة المقبلة. 

وأضافت أنها تستعد لتوقيع اتفاقية مع أكاديمية تدريب الشباب التابعة للرئاسة لإدخال بعض شباب المصريين بها.

ولفتت إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع" القادم سيكون عن الاجتهاد، وسيستعرض التجارب الناجحة للمصريين في الخارج التي رفعت اسم مصر عالميًا، معقبة: "القادم أحلى، وكله خير لمصر".
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