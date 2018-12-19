الاتحاد الأوروبى يسعى لتجنب انهيارا قصير المدى فى حالة "بريكست" دون اتفاق

حدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات قصيرة الأجل، اليوم الأربعاء للحد من تعطيل حركة الطيران والخدمات المالية والتجارة إذا تركت بريطانيا التكتل دون التوصل إلى اتفاق في مارس، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

ومع ذلك، في علامة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق لن يكون وضعًا طبيعيًا، ستكون هناك ضوابط جديدة للتجارة الحرة، مما قد يؤدي إلى اختناقات مرورية بالقرب من الموانئ والتأخيرات في عمليات التسليم.

وستواجه كل شحنة من الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية من المملكة المتحدة ضوابط على حدود الاتحاد الأوروبي، وسيفقد البريطانيون الحق في السفر بحيواناتهم الأليفة باستخدام جوازات السفر الحيوانية للتكتل.

وتستطيع بروكسل فقط السماح للشاحنات البريطانية بنقل البضائع إلى الكتلة على افتراض أن المملكة المتحدة تفوض أيضًا شاحنات الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها حتى نهاية العام القادم.

كما حذرت المفوضية الأوروبية، التي قدمت الخطط، من فرض رسوم أعلى لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم لأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقيد هذه الرسوم لن تطبق بعد الآن.