ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد الأوروبى يسعى لتجنب انهيارا قصير المدى فى حالة "بريكست" دون اتفاق

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:00 م
الاتحاد الأوروبى يسعى لتجنب انهيارا قصير المدى فى حالة بريكست دون اتفاق
صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
خاطر عبادة
 
Advertisements

حدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات قصيرة الأجل، اليوم الأربعاء للحد من تعطيل حركة الطيران والخدمات المالية والتجارة إذا تركت بريطانيا التكتل دون التوصل إلى اتفاق في مارس، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

 

ومع ذلك، في علامة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق لن يكون وضعًا طبيعيًا، ستكون هناك ضوابط جديدة للتجارة الحرة، مما قد يؤدي إلى اختناقات مرورية بالقرب من الموانئ والتأخيرات في عمليات التسليم.

 

وستواجه كل شحنة من الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية من المملكة المتحدة ضوابط على حدود الاتحاد الأوروبي، وسيفقد البريطانيون الحق في السفر بحيواناتهم الأليفة باستخدام جوازات السفر الحيوانية للتكتل.

 

وتستطيع بروكسل فقط السماح للشاحنات البريطانية بنقل البضائع إلى الكتلة على افتراض أن المملكة المتحدة تفوض أيضًا شاحنات الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها حتى نهاية العام القادم.

 

كما حذرت المفوضية الأوروبية، التي قدمت الخطط، من فرض رسوم أعلى لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم لأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقيد هذه الرسوم لن تطبق بعد الآن.

 

المزيد عن: عالم بريطانيا الاتحاد الأوروبى اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
18:30
3
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
0
x
21:45
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
0
x
21:45
0
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
1
x
19:30
2
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
1
x
21:30
1
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
0
x
21:30
0
لايبزيج