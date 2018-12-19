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فاسكيز: تفكيرنا في نهائي المونديال بدأ منذ الآن

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:56 م
فاسكيز: تفكيرنا في نهائي المونديال بدأ منذ الآن
لوكاس فاسكيز
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار النجم الاسباني لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد، إلى أن فريقه نجح في تحقيق فوز صعب، أمام خصم شرس، هو كاشيما أنتلرز، بنتيجة 3-0. 

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية: "لقد كانت مباراة صعبة، كاشيما جعل المباراة في البداية ومع تقدم الوقت تحسن الفريق وحققنا الانتصار".

واختتم قائلاً: "النهائي مهم جداً والخصم لن يكون سهلاً، الان سنبدأ بالتفكير في النهائي".
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