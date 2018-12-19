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برشلونة يقترب من حسن صفقة مدافع فالنسيا

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:55 م
برشلونة يقترب من حسن صفقة مدافع فالنسيا
جيسوس موريو
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وكالات
 
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بات برشلونة الإسباني قريبًا من حسم صفقة الكولومبي جيسوس موريو مدافع فالنسيا، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكشفت إذاعة "راك 1" الكاتالونية أن برشلونة استقر على ضم مدافع فالنسيا، الكولومبي جيسون موريو، على سبيل الإعارة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضافت أن مواصفات موريو تتماشى مع مطالب النادي، غذ أنه يمتلك جواز سفر إسباني، وهو لاعب شاب (26 عاماً)، وشارك دولياً مع منتخب بلاده.

ولم يحظ موريو بدور كبير في صفوف "الخفافيش" هذا الموسم، إذ شارك معهم في ثلاث مباريات فقط، مرة في الدوري وأخرى في الكأس وثالثة بدوري الأبطال.

وكان موريو انضم لفالنسيا بشكل نهائي الصيف الماضي بعد اللعب في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم من إنتر ميلان الإيطالي، كما احترف أيضاً بصفوف غرناطة وقادش الإسبانيين.
المزيد عن: فالنسيا وبرشلونة صفقة برشلونة الجديدة جيسوس موريو
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