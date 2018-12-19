البورصة الأمريكية تتراجع بعد قرار "الاحتياطي الفيدرالي" رفع معدل الفائدة
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:52 م
وكالات
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تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، رفع معدل الفائدة 0.25% في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات، ليتراوح بين 2.25% و 2.50%.
ولكن الفيدرالي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي في العامين الجاري والمقبل، مع تقليص تقديراته لعدد مرات زيادة الفائدة في العام المقبل إلى مرتين بدلاً من توقعاته السابقة بثلاث مرات.
وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت مكاسب ملحوظة في وقت سابق من الجلسة بدعم تفاءل المستثمرون بشأن التجارة، بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الصين والولايات المتحدة تعتزمان عقد محادثات ثنائية في الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% إلى 23723 نقطة، بعد أن تحول للنطاق الأحمر بعد القرار مباشرة ورغم مكاسب تجاوزت 350 نقطة قبل إعلان رفع الفائدة.
بينما انخفض "ستاندرد آند بورز" بشكل هامشي إلى 2545 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.6% إلى 6745 نقطة.
وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 96.656.
استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان مجلس الاحتياطى الاتحادي، حيث من المتوقع أن يعطى البنك إشارات على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل بالنظر إلى الاضطرابات فى الأسواق المالية وزيادة المخاوف من حدوث ركود.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 17.69 نقطة، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، عند الفتح إلى 23693.33 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.89 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 2547.05 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 6.32 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 6777.59 نقطة عند الفتح.
وكان قطاعا الطاقة والمواد الخام قد ارتفعا بنحو 0.5% على الأقل لكل منهما، ليكونا الأفضل أداءً في "وول ستريت".
وتتحول أنظار المستثمرين نحو قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات قوية برفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري.
كما تفاءل المستثمرون بشأن التجارة، بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الصين والولايات المتحدة تعتزمان عقد محادثات ثنائية في الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% إلى 23730.6 نقطة.
كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى 2551.5 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنسبة 0.6% إلى 6793.2 نقطة.
وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 96.757.
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