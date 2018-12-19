البورصة الأمريكية تتراجع بعد قرار "الاحتياطي الفيدرالي" رفع معدل الفائدة

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، رفع معدل الفائدة 0.25% في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات، ليتراوح بين 2.25% و 2.50%.





ولكن الفيدرالي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي في العامين الجاري والمقبل، مع تقليص تقديراته لعدد مرات زيادة الفائدة في العام المقبل إلى مرتين بدلاً من توقعاته السابقة بثلاث مرات.





وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت مكاسب ملحوظة في وقت سابق من الجلسة بدعم تفاءل المستثمرون بشأن التجارة، بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الصين والولايات المتحدة تعتزمان عقد محادثات ثنائية في الشهر المقبل.





وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% إلى 23723 نقطة، بعد أن تحول للنطاق الأحمر بعد القرار مباشرة ورغم مكاسب تجاوزت 350 نقطة قبل إعلان رفع الفائدة.





بينما انخفض "ستاندرد آند بورز" بشكل هامشي إلى 2545 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.6% إلى 6745 نقطة.





وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 96.656.



