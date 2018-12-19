استطلاع: الحنين الروسى إلى العهد السوفيتى يصل إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما

أظهر مركز استطلاعات الرأي المستقل "ليفادا" اليوم الأربعاء، أنّ عدد الروس الذين يشعرون بالحنين لسقوط الاتحاد السوفيتي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 2005، نتيجة زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد والحنين لنظام الرفاهية السوفيتي.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بأنه أكبر كارثة في القرن العشرين، وأنه والعديد من الروس قد عبروا عن أسفهم لفترة طويلة للضربة التي تسببت في تفكك السلطة السوفيتية في موسكو.

وأوضح الاستطلاع أنّ عدد الروس الذين يتملكهم الحنين إلى الماضي السوفيتي يتزايد بشكل مستمر خلال فترة بوتين منذ عودته للرئاسة في عام 2012.

وفي الاستطلاع، قال 66 في المئة من الروس أنهم يأسفون لانهيار الاتحاد السوفياتي، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 2005، عندما سجلت ليفادا 65 في المئة، وكان بوتين في ولايته الثانية في الكرملين.

وأظهر التقرير أن عدد الروس الأكثر ميلا للاتحاد السوفيتى انخفض تدريجيا منذ عام 2004، وفي عام 2012 وصلت إلى أدنى مستوى 49 في المئة، قبل أن يرتفع إلى مستواها الحالي.