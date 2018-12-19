ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرّف على أرقام أبو قير وطنطا قبل مباراة الجولة الختامية للدور الأول

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:52 م
تعرّف على أرقام أبو قير وطنطا قبل مباراة الجولة الختامية للدور الأول
طباعة
Advertisements
سارة سالم
 
Advertisements


يستضيف فريق أبو قير للأسمدة نظيره طنطا غدا الخميس بالجولة الـ 13 للمجموعة الثالثة بحري من الدوري الممتاز ب.

يكشف الفجر الرياضي إحصائيات كل فريق هذا الموسم حتي الأن، فاز طنطا في 4 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مباراتين فقط، سجل 10 أهداف واستقبل 7، وجمع 18 نقطة.

بينما حقق أبو قير خلال 12 جولة الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مواجهات، وسجل 14 هدف، وسكنت شباكه 11 هدف، وجمع 20 نقطة من البطولة.

يدخل طنطا المباراة في المركز السابع، بينما يأتي ابو قير في المركز الرابع.

المزيد عن: مباراة ابو قير وطنطا ابو قير وطنطا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
18:30
3
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
0
x
21:45
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
0
x
21:45
0
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
1
x
19:30
2
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
1
x
21:30
1
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
0
x
21:30
0
لايبزيج