تعرّف على أرقام أبو قير وطنطا قبل مباراة الجولة الختامية للدور الأول









يستضيف فريق أبو قير للأسمدة نظيره طنطا غدا الخميس بالجولة الـ 13 للمجموعة الثالثة بحري من الدوري الممتاز ب.





يكشف الفجر الرياضي إحصائيات كل فريق هذا الموسم حتي الأن، فاز طنطا في 4 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مباراتين فقط، سجل 10 أهداف واستقبل 7، وجمع 18 نقطة.





بينما حقق أبو قير خلال 12 جولة الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مواجهات، وسجل 14 هدف، وسكنت شباكه 11 هدف، وجمع 20 نقطة من البطولة.





يدخل طنطا المباراة في المركز السابع، بينما يأتي ابو قير في المركز الرابع.



