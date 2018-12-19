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دمياط يستضيف بورتو في ختام الدور الأول للقسم الثاني

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:51 م
دمياط يستضيف بورتو في ختام الدور الأول للقسم الثاني
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خالد عرابي
 
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يستضيف عصر الخميس، علي استاد راس البر، فريق دمياط نظيره بورتو في ختام مبارايات الاسبوع الثالث عشر من عمر دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة.

يدخل دمياط المباراة في المركز الثاني عشر برصيد ١٢ نقطة وبفارق نقطتين عن نظيره بورتو الذي يخلفه في المركز الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط حيث يسعي كلا الفريقان الي حصد نقاط المباراة الثلاث للهروب من النفق المظلم والدخول في منطقة الدفء.

وانهي دمياط استعدادته للمباراة، بعدما خاض المران الختامي علي ملعب رأس البر، وأكد أيمن حواس المدير الفني للازرق علي جاهزة لاعبيه لخوض المباراة وحصد الثلاث نقاط واسعاد جماهير دمياط المتعطشة للانتصارات.

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