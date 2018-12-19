طريقة تحضير مشروب كوكتيل الفواكه لتنشيط البشرة

تعتقد الكثير من السيدات أن ذلك يقتصر فقط على تطبيق الخلطات المنزلية أو اتباع روتين عناية يومي ومنتظم، لكن في حقيقة الأمر يلعب الطعام الذي نتناوله دورا هاما في إبقاء البشرة صحية وجذابة، وفي هذا السياق سنقدم لك سيدتي في مقال اليوم طريقة تحضير مشروب منزلي صحي يساعدك في الحصول على بشرة مشرقة من خلال تنشيطها كونه يتضمن الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة لتقاوم ظهور الشوائب والعيوب.









مشروب كوكتيل الفواكه:





المكونات:





3 شرائح من الأناناس الطازج

موزة واحدة

100 ملل من حليب جوز الهند









طريقة التحضير:





قومي بوضع الموز والأناناس في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي حليب جوز الهند واضربي جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس. يمكنك أيضا إضافة ملعقة من العسل وبعض مكعبات الثلج ليصبح الكوكتيل جاهز لتناوله.



