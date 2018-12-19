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20 لاعبا في قائمة جمهورية شبين للقاء أبي صقل السيناوي

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:49 م
20 لاعبا في قائمة جمهورية شبين للقاء أبي صقل السيناوي
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اختار محمد عامر، المدير الفني لفريق جمهورية شبين، 20 لاعب لمواجهة فريق أبي صقل السيناوي، التي تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، على ملعب المدينة الشبابية في بورسعيد، بالأسبوع الـ 13 للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وشلمت القائمة كلاً من محمد عصام، ومحمد مدحت، وأحمد المحرات، وأيمن العادي، وعبد الله شلبي، ومحمد فتح الله، وعمار محسن، ومحمد ممدوح كيمو، وأحمد عبد الرحمن موكشه، ورضا شحاته، ومحمد أبو طالب، وأحمد صادق ميدو، وفاين، ومصطفى زيكو، وحسام فتحي، ومحمود حميد، ووائل علي، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وجون مباتشو.

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