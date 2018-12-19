كاسيميرو: سعيد بالعودة للمشاركة مع الفريق رغم إصابتي المعقدة

أكد البرازيلي كاسيميرو، نجم وسط ريال مدريد الاسباني، أنه سعيد للغاية للعب مرة أخرى، وأن يكون مع زملائه في الملعب، مشيرًا أن إصابته كانت معقدة لكنه عاد.





وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه 3-0 على كاشيما أنتلرز: "أريد أن أشكر القسم الطبي ، لقد ساعدوني كثيرًا ، لقد عاملوني بالكثير من المودة ، ساعدوني على العودة أقوى وأنا سعيد جدًا".





وأضاف: "تدربت لبضعة أسابيع ، والآن علي أن أدخل في الوتيرة ، يجب أن نحترم العين ، ونريد الفوز في النهائي لأنه لقب مهم جداً بالنسبة لنا".



