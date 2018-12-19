تقرير: كل ما تود معرفته عن الصيانة الشتوية للسيارات

يعتبر فصل الشتاء البارد، له تأثير كبير على اداء السيارة، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والرياح وهطول الامطار الغزيرة.





وصيانة السيارة قبل دخول الشتوية، تقي مالك السيارة من الوقوع في مشاكل تؤثر على أداء وعمل أجهزة السيارة، والمهم في هذا الأمر، أن سلامة سيارتك وجاهزيّتها جزء من سلامتك وسلامة عائلتك، والفحص الاحتياطي يُجنّبك الكثير من المشاكل والأضرار.





تقوم دوائر الشرطة في كثير من دول العالم قبيل موسم الشتاء، بحملة الشتاء السنوية للتدقيق على الجاهــــزية الفنية للمركبات، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرقات خلال فصل الشتاء.





تقوم كذلك ادارت الشرطة في بعض الدول بدوريات و نقاط غلق , وتفتيش , خلال موسم الشتاء للتأكد من صلاحية الإطارات و الإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة وعمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية.





يجب على كل مالك مركبة تفقد جاهزية مركبته لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنبا لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.





أهم ملحق في السيارة يجب عمل صيانة له هو البطـــــارية فهو هو اكبر مشكلة تواجه الناس في موسم الشتاء , و يجب تفقد صلاحيتها و تنظيف الاقطاب و تركيب الوصلات جيدا و ازالة التكلسات عنها بالماء الساخن او وضع الشحمة على القطبين لمنع تكون التكلسات عليها.





يضاف إلى هذا تفقد العجلات و تغييرها بأخرى مناسبة للأجواء الشتوية و يجب اختيار مقاس الهواء المناسب.





كما لابد من تغيير فلتر الزيت و الهواء و تبديل الزيوت مثل زيت المحرك و الغير و اضافة سائل منع التجمد للراديتر.





كذلك فأن الاستعداد يجب ان يشمل المساحات النوافذ و صيانة نظام (الديفروست) مزيل التجلد على الشبابيك و الذي يزيل الضـــــباب عن الزجاج مما يجعل الرؤية افضل .





وأيضًا العناية بنظام الإنارة وإنارة الضباب التي تستعمل في الاجواء ألضبابية، وبشكل عام يجب صيانة الدوائر الكهربائية كلها و تفقد الفيوزات و شمعات الإشعال وتبديل التالف منها.





كما يجب أن تحتوى المركبة على ادوات السلامة العامة مثل الطفاية و عجل احتياط و العاكس الضوئي و كيبل شحن البطارية وحقيبة اسعافات اولية و حبل سحب للمركبات.









نصائح عامة عن الصيانة الشتوية للسيارات:





القيام بأعمال الصيانة في مواعيد منتظمة ومحددة يُجنّب السائق المشاكل الكبيرة في الشتاء.









مسّاحات الزجاج:





يجب فحص عمل المساحات، والتأكُد من أنها تعمل جيّدًا، من خلال فحص توصيل الماء وسائل التنظيف، وتغيرها إذا لزم.









حاول منع دخول و تسرب الهواء للسيارة:





قبل الشتاء، لا بد أن تتأكد من أن أبواب المركبة تُغلق بإحكام، عالجها بمواد العناية بالمطاط، وقُم بتشحيمها.





تخصيص اطارات خاصة لموسم الشتاء في المناطق التي يهطل فيها الثلج, و يجب فحص مستوى الضغط المناسب لظروف مواسم البرودة.





ضرورة تعبئة المبرد الرديتر بمادة الانتي فريز لما لها من خواص جيدة تمنع التجمد.









الفرامل:





على صاحب المركبة ان يتأكد من سلامتها ، حيث أن التوقّف على الطرق المبتلة بمياه الأمطار يحتاج مسافة أطول وفرامل جيّدة. ويمكن اختبار مدى فاعلية الفرامل على أحد الطرق ذات الكثافة المنخفضة، وإذا ثبت عدم كفاءتها بشكل جيد مثل ميل السيارة إلى جانب الطريق أو سماع صرير أثناء الكبح يجب تغييرها.









البطارية:





تعتبر أهم أجزاء السيارة تأثرًا بحالة الجوّ، لذلك يجب زيارة المختصين في صيانة البطاريات للتأكد من قوة الشحن وتزويدها بالماء المقطر إذا كان ناقصًا عن الحد المسموح، أمّا البطاريات الجافة فلا تحتاج في غالب الأحيان للصيانة إلا إذا كان جهدها منخفضًا فيعاد شحنها.









الأنارة:





خلال الشتاء ينخفض مستوى الرؤية ، وعليه يجب على السائق فحص وظيفة جميع لمبات السيارة والتأكد من عملها بكفاءة وتغيير المتعطل منها، بما في ذلك كشافات الضباب.









فتحات التهوية:





تعمل فتحات التهوية ومراوح التكييف على طرد الهواء المشبع بالماء إلى خارج المقصورة ومنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارة من الداخل وهو ما يسمح برؤية أفضل، لذا يجب التأكد من فاعلية هذه الأجزاء قبل قدوم الشتاء.









الزجاج المتجمد صباحًا:





إنّ انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في الصباح الباكر ومع تجمع قطرات الندى، أفضل ما يمكن فعله هو استعمال الماء بدرجة حرارة عادية، حيث يبدأ الجليد بالذوبان خلال مدة لا تتجاوز دقائق.









القيادة على الطريق بحذر:





على السائق معرفة حالة الطريق ومتغيّراته لكي يساعده ذلك على اتخاذ قرارك أثناء قيادتك للسيارة، تختلف قيادتك على الطريق الجاف عن القيادة على الطريق المبتلة أو المغطاة بالصقيع. فمن اللازم أن تخفف وتيرة أفعالك وأكبح ردّات الفعل القوية، استخدم قدميك بشكل أخف وأبطئ من المعتاد لتجنب فقدان السيطرة والانزلاق.





متابعة نشرات الجو والطقس واتباع تعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الاتصال المختلفة.



