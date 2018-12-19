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الاتحاد الأوروبى يحظر استعمال وإلقاء البلاستيك للحد من التلوث البحرى

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:43 م
الاتحاد الأوروبى يحظر استعمال وإلقاء البلاستيك للحد من التلوث البحرى
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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سيحظر الاتحاد الأوروبي المواد البلاستيكية التي يمكن التخلص منها، مثل القش وأكواب البوليستيرين بحلول عام 2021، وفقاً لما قرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، في إطار سلسلة من التدابير للحد من استخدام البلاستيك للحد من الحطام والتلوث البحري.

 

ووافق المفاوضون في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الثماني والعشرون، على حظر قائمة من 10 منتجات بلاستيكية للاستخدام الفردي تتوفر لها بدائل بالفعل.

وتشمل المواد مسحات القطن، والسكاكين، والأطباق، والقش، وهزازات المشروبات، والعصي البالون، وحاويات الطعام المصنوعة من البوليسترين، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وبالنسبة للمنتجات البلاستيكية الأخرى، مثل حاويات الأغذية والأكواب والأغطية، سيكون التركيز على الحد من استخدامها ووضع التزامات التنظيف للمصنعين في بعض الحالات، ويجب أن تحتوي جميع الزجاجات البلاستيكية على 30٪ على الأقل من المواد المعاد تدويرها بحلول عام 2030.

 

وقالت إليزابيث كستينجر، وزير الاستدامة "لقد سمعنا جميعا التحذير من المنتدى الاقتصادي العالمي وآخرون أنه سيكون هناك المزيد من البلاستيك أكثر من الأسماك داخل محيطات العالم بحلول عام 2050 إذا واصلنا إلقاء البلاستيك في البحر بالمعدل الحالي".

 

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