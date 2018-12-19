يعشق الإسكندرية.. حكاية مدون إماراتي مع دعم السياحة المصرية

"سأدعم سياحة مصر".. هاشتاج أطلقه المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد، حرصًا منه على دعم السياحة المصرية وتعبيرًا منه عن حب المحروسة التي يحرص على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بمختلف المناطق بها ونقلها عبر "تويتر" لمتابعيه ليدعوهم إلى زيارة أم الدنيا والاستمتاع بمظاهر الجمال بها.





فبالرغم من المعالم السياحية الجذابة التي تشتهر بها دولة الإمارات الشقيقة، إلا أن "بهزاد" كان حريصًا على الاستمتاع بجانب آخر من مظاهر الجمال التي يراها داخل مصر وتحديدًا في محافظة الإسكندرية التي اعتاد نشر مقاطع فيديو أمام العديد من المعالم السياحية البارزة بها.





قصة عشق للإسكندرية

وسطر المدون إبراهيم بهزاد، قصة عشقه للإسكندرية منذ اليوم الأول الذي وطأت قدماه أرضها، حينما سجل أدق لحظاته وتفاصيلها داخل مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط، بمقاطع الفيديو والصور المصحوبة بوصف جذاب يزرع الرغبة لزيارة مصر في قلوب متابعيه من مختلف دول العالم.





فخلال زيارته إلى قلعة قايتباي حرص على نشر مقطع فيديو له خلال جولته بها ليوضح لمتابعيه كافة التفاصيل المتعلقة بالقلعة من الداخل والخارج.





أما عن كورنيش الإسكندرية فارتبط "بهزاد" معه بعلاقة خاصة، حيث حرص باستمرار على التجول فوقه ليسجل تلك اللحظات المميزة التي يهطل فيها المطر فيرسم لوحة فنية ساحرة مرفقة بمجموعة من الأغاني المصرية القديمة التي تعيد ذكريات الحنين إلى الوطن للمغتربين.





ودعا "بهزاد" المتابعين لزيارة مكتبة الإسكندرية حيث نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو له بداخلها وعلق عليها قائلًا: "من الأمور الجميلة التي أعجبتني خلال زيارة مكتبة الاسكندرية : الإقبال الكبير على زيارتها سواءً من الطلبة أو السواح.. حُسن التنظيم و الاستقبال والترحاب وتعامل الموظفين بكل لباقة مع الزوار.. الالتزام التام بالهدوء واحترام المتواجدين.. حجم المكتبة ومحتوياتها".



