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تعليق أحمد موسى على خطوبة طفلي كفر الشيخ

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:40 م
تعليق أحمد موسى على خطوبة طفلي كفر الشيخ
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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علق الإعلامي أحمد موسى، على خطوبة طفلي كفر الشيخ قائلًا: "خارج المعقول"، مشيرًا إلى أنه لابد للطفل أن يأخذ حقه في التعليم.

وأشاد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء بـ بيان النيابة حول هذه الواقعة، مؤكدًا أنه رسالة لكل الأسر المصرية بالمحافظة على أولادها وأن ينمو بصورة صبيعية.

ولفت إلى أن مثل هذه الوقائع تسبب خلل اجتماعي في المجتمع المصري، مضيفًا: "النمسا في 10 سنين خلفت 700 ألف.. وإحنا خلفنا 20 مليون".

وأصدرت النيابة العامة توجيها إلى والدى طفلين اللذين تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى مقطعًا مصورًا للاحتفال بخطبتهما في كفر الشيخ بالنأى بطفليهما عن المواطن التى من شأنها تعريض الطفلين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكلا منهما "14 و15 سنة".
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