أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن برنامج تخفيض الميزانة العمومية سيستمر في العمل كما هو مخطط له، مشيراً إلى أن معدلات الفائدة أصبحت أقرب إلى المستوى المحايد بعد الزيادة الأخيرة.





وذكر باول في مؤتمر صحفي عقب بيان السياسة النقدية، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن برنامج تخفيض الميزانية العمومية كان جيداً وخدم الغرض ،أنا لا أرى لنا إلى تغيير في ذلك".





ويسمح الاحتياطي الفيدرالي حالياً بمبلغ 50 مليار دولار شهرياً لخفض الميزانية العمومية، وهي إلى حد كبير محفظة من السندات التي اشتراها البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد أثناء الأزمة المالية وما بعدها،وبدأ هذا البرنامج في أكتوبر 2017 بعد ثلاث جولات من التيسير الكمي.





وأضاف باول أنه يفضل استخدام معدل الأموال الفيدرالية للسيطرة على معدلات الفائدة وظروف السوق أكثر من التحكم في الميزانية العمومية.





وتابع باول بأن التاريخ أظهر أن السوق يمكن أن يكون حساسًا جدًا للأخبار حول حجم الميزانية العمومية.





وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري لكنه خفض التوقعات بشأن وتيرة زيادتها إلى مرتين مقابل 3 مرات في تقديراته السابقة.





وذكر رئيس الفيدرالي أن البنك يأخذ في الاعتبار ضعف الأسواق، مشيراً إلى أنه سيراقب ذلك مع تطور الأوضاع.





وأوضح باول أن توقعات التضخم تسمح للبنك بالصبر على زيادة معدلات الفائدة، مضيفاً أنه يرى استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بقوة في 2019.





وخفض المركزي الأمريكي، تقديرات التضخم خلال عام 2018 إلى 1.9% بدلاً من توقعات 2.1% في سبتمبر





وفي عام 2019، قام البنك بخفض تقديرات التضخم إلى 1.9% بعد أن كانت 2% في التوقعات السابقة.