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كورتوا: مونديال الأندية أثبت أنه يجب الحذر وعدم الثقة الزائدة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:20 م
كورتوا: مونديال الأندية أثبت أنه يجب الحذر وعدم الثقة الزائدة
تيبو كورتوا
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد البلجيكي تيبو كورتوا، أن زملائه رأوا بالأمس مباراة فريق ريفير بليت ونظيره العين الامارارتي، مؤكدًا أنه لا يجب أن يثق بأي منافس وأن يتم اللعب بشكل مختلف عن اللعب في أوروبا وأن يلعب بكثافه وضغط أعلى.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب الفوز على كاشيما 3-0: "عندما كانت النتيجه 1-0 كنا نلعب المباراه بشكل جيد ، من المؤسف تلقي هدف ولكن يحدث في بعض الأحيان أنك تتوقف عن اللعب بشكل 100 ٪".

وأضاف قائلاً: "علينا الفوز في النهائي، لا يمكننا أن نثق في أنفسنا بشكل عالي".
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