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"مودي" و"شفيق" يعيدان نهى مجدي للساحة الفنية من جديد بأغنية "مبقتش أخاف"

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:24 م
مودي وشفيق يعيدان نهى مجدي للساحة الفنية من جديد بأغنية مبقتش أخاف
"مودي" و"شفيق" ونهى مجدي
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الفجر الفني
 
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انتهت الفنانة الشابة نهى مجدي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مبقتش أخاف"، تعيدها للساحة الفنية من جديد بعد غنائها أغنية "يابو جلابية" من خلال الفيلم السينمائي "إحنا إتقابلنا قبل كده".

 

 نهى مجدي صوت يقدمه من جديد الملحن مودي سعيد، والموزع الموسيقي محمد شفيق للساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

 

أغنية "مبقتش أخاف" من كلمات عمرو والي وألحان مودي سعيد وتوزيع وهندسة صوتية محمد شفيق، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب وسيتم طرح الكليب على القنوات الفضائية قريبًا.

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