كورة ستار.. مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم الاربعاء.. kora star





موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام والقنوات الناقلة

وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد الإمارات، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2 .

ويدخل أرسنال المباراة على خلفية الهزيمة التي تعرض لها السبت في الدوري على يد مضيفه ساوثهامبتون (2-3)، لينتهي بذلك مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 22 ضمن جميع المسابقات، وتحديدًا منذ خسارته أمام تشيلسي (2-3) في الجولة الثانية من الدوري بعدما خسر قبلها أمام ضيفه مانشستر سيتي صفر-2 في افتتاح الموسم.



ويأمل توتنهام الإفادة من الوضع المعنوي لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري كي يثأر للخسارة التي مني بها قبل أسبوعين في الدوري الممتاز على الملعب ذاته بنتيجة 2-4، وذلك بحسب ما أكد حارسه وقائده الفرنسي هوجو لوريس. وقد يخوض إيمري ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو اللقاء دون بعض النجوم في ظل جدول المباريات المزدحم من الآن وحتى نهاية العام، وكانت خسارة دربي شمال لندن من اللحظات السيئة القليلة التي اختبرها توتنهام هذا الموسم، وكانت الأولى له في مبارياته الـ11 الأخيرة.

يحل فريق توتنهام ضيفًا ثقيلاً على جاره اللندني أرسنال، اليوم الأربعاء، في أبرز مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في المباراة التى يسعى خلالها السبيرز لتعويض خسارته في الدوري أمام الجانرز 4-2 قبل أسبوع.