ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

واشنطن توافق على بيع أنقرة صواريخ باتريوت

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:17 م
واشنطن توافق على بيع أنقرة صواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ باتريوت بـ 3.5 مليارات دولار، بعد أشهر من غضب واشنطن بسبب صفقة شراء أسلحة كبيرة بين أنقرة وموسكو.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صفقة البيع التي تشمل 80 صاروخ باتريوت موجهة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا.
المزيد عن: واشنطن صواريخ بيع باتريوت أنقرة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
18:30
3
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
1
x
19:30
2
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
0
x
21:30
0
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
0
x
21:30
0
لايبزيج