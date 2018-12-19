واشنطن توافق على بيع أنقرة صواريخ باتريوت

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ باتريوت بـ 3.5 مليارات دولار، بعد أشهر من غضب واشنطن بسبب صفقة شراء أسلحة كبيرة بين أنقرة وموسكو.







وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صفقة البيع التي تشمل 80 صاروخ باتريوت موجهة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا.