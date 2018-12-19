بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم بث مباشر كورة لايف
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:12 م
عمرو عادل
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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم بث مباشر كورة لايفيحل فريق توتنهام ضيفًا ثقيلاً على جاره اللندني أرسنال، اليوم الأربعاء، في أبرز مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في المباراة التى يسعى خلالها السبيرز لتعويض خسارته في الدوري أمام الجانرز 4-2 قبل أسبوع.
موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام والقنوات الناقلة
وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على استاد الإمارات، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2 .
بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم بث مباشر كورة لايف
ويدخل أرسنال المباراة على خلفية الهزيمة التي تعرض لها السبت في الدوري على يد مضيفه ساوثهامبتون (2-3)، لينتهي بذلك مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 22 ضمن جميع المسابقات، وتحديدًا منذ خسارته أمام تشيلسي (2-3) في الجولة الثانية من الدوري بعدما خسر قبلها أمام ضيفه مانشستر سيتي صفر-2 في افتتاح الموسم.
ويأمل توتنهام الإفادة من الوضع المعنوي لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري كي يثأر للخسارة التي مني بها قبل أسبوعين في الدوري الممتاز على الملعب ذاته بنتيجة 2-4، وذلك بحسب ما أكد حارسه وقائده الفرنسي هوجو لوريس.
بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم بث مباشر كورة لايف
وقد يخوض إيمري ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو اللقاء دون بعض النجوم في ظل جدول المباريات المزدحم من الآن وحتى نهاية العام، وكانت خسارة دربي شمال لندن من اللحظات السيئة القليلة التي اختبرها توتنهام هذا الموسم، وكانت الأولى له في مبارياته الـ11 الأخيرة.
بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام اليوم بث مباشر كورة لايف
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