العثور على جثة "شاب" فى مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

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عثر أهالي مدينة "الفشن" على جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر، اليوم الأربعاء، في مياه ترعة الإبراهيمية، جنوب بني سويف، نقلتها سيارة الاسعاف إلى لمستشقي الفشن المركزي.



تلقي اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، يفيد بوصول "مصطفى عيد على" 18 سنة، جثة هامدة لمستشقي الفشن المركزى، متوفيا باسفكسيا الغرق، تم إيداعها بمشرحة المستشفى.



وكلف مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير البحث الجنائي بالمديرية، ورئاسة مدير وحدة مباحث الفشن، للتحرى حول الواقعة وكشف غموض الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها، واستعجال تقرير مفتش الصحة للتصريح بدفن الجثة.