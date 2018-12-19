إيمري يعلن تشكيل أرسنال أمام توتنهام.. واستبعاد أوزيل لهذا السبب
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:10 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن الاسباني أوناي إيمري، المدرير الفني لفريق أرسنال الانجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريق، في مواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات ربع نهائي كابيتال وان.
وجاء تشكيل الجانرز كالتالي :
حراسة المرمى: تشيك.
الدفاع: مونريال ، سوكراتيس ، تشاكا ، نايلز.
الوسط: جندوزي ، توريرا ، رامزي ، ايوبي، مختاريان.
الهجوم: أوباميانج.
الجدير بالذكر أن إيمري، أعلن أن النجم الألماني مسعود أوزيل سيكون خارج قائمة الفريق الليلة لأسباب تكتيكية.
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