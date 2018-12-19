إيمري يعلن تشكيل أرسنال أمام توتنهام.. واستبعاد أوزيل لهذا السبب

أعلن الاسباني أوناي إيمري، المدرير الفني لفريق أرسنال الانجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريق، في مواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات ربع نهائي كابيتال وان.





وجاء تشكيل الجانرز كالتالي :





حراسة المرمى: تشيك.





الدفاع: مونريال ، سوكراتيس ، تشاكا ، نايلز.





الوسط: جندوزي ، توريرا ، رامزي ، ايوبي، مختاريان.





الهجوم: أوباميانج.



