سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 19/12/2018.. واستقرار في سعر العملة الأمريكية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار خلال فترة تعاملات الظهيرة في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.85 جنيها للشراء ، و17.97 جنيها للبيع.





وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار على مستوى العالم

يشهد سعر صرف الدولار في العالم حالة من التراجع خلال الفترة الحالية مما تسبب في زيادة الطلب عليه العملة الامريكية خاصة بعد ان شهدت حالة من الارتفاع والاضطراب خلال الفترة الماضية الامر الذي اثر على اسعار الذهب بالسلب.





سعر الدولار في السوق السوداء





سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها.





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع





قرار تحرير سعر الصرف

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .





وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .





ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.



