عاجل.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق نهاية الموسم





اتفق التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مسؤولو الفريق على الرحيل نهاية الموسم الجاري.





وعقد معلول، جلسة مع مسؤولو الفريق وطالبهم بمناقشة العروض المقدمه له للإحتراف، عقب التعاقد مع محمود وحيد لاعب المقاصة خلال الانتقالات الشتوية.





ويسعى معلول، للإحتراف الإوروبي عقب تلقيه عدة عروض مؤخرًا من أندية إنجليزية وفرنسية للرحيل إليها العام الجديد.





وفي سياقٍ آخر، تلقى مسئولو الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي الكاف يؤكدون فيه تأجيل مواجهة جيما الإثيوبي فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لمدة 48 ساعة.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل قبل أن تؤجل لمدة 48 ساعة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما فى برج العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.

وكشف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، عن السبب وراء تأجيل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام جيما أبا جيفار بطل إثيوبيا لمدة 48 ساعة، بأن الأوضاع الأمنية السبب.

وقال مرجان، فى تصريحات صحفية، "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغنى بأن المباراة تأجلت لتقام يوم الأحد، وأن سبب التأجيل هو بعض الأوضاع الأمنية فى إثيوبيا، ليتم تأجيلها 48 ساعة".



