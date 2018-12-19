يلا شوت .. مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يستعد فريق آرسنال لاستقبال ضيفه توتنهام مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإمارات في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة





القدم.

وستقام مباراة آرسنال ضد توتنهام في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسودان، 10.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ،





11.45 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة آرسنال أمام توتنهام عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي كما سنقدم لكم البث المباشر من خلال بوابة الوفد قبل موعد المباراة بساعة واحدة.