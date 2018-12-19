بوتين يرفع القيود المفروضة على منح اللجوء السياسي

جاء في بيان صدر عن الكرملين اليوم: "المرسوم الذي وقعه الرئيس بوتين يقضي برفع القيود المفروضة منذ عشرين عاما، التي لم تسمح بمنح اللاجئين السياسيين حق اللجوء".





وفي الوقت نفسه، أكد الكرملين أن القرارات ستتخذ بشكل فردي على أساس مصالح الدولة.





وفي عام 1995 تم الإقرار بموجب مرسوم رئاسي على إجراءات منح اللجوء السياسي في روسيا، وفي عام 1997 أضيفت إليه أحكام منفصلة.





وكانت الحكومة الروسية قد قدمت في وقت سابق إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يسمح بتسهيل الحصول على الجنسية الروسية لأغراض إنسانية لفئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية. ويقترح إدخال تعديلات في قانون "الجنسية الروسية".