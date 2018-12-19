البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية 23 يناير
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:02 م
حازم رفعت
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بانه يستأنف عظته الأسبوعية عقب عيد الغطاس الذي يوافق الثالث والعشرون من شهر يناير المقبل.
وقال قداسته، خلال عظته الأسبوعية، من كنيسة الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعاء، أن الإنسان البعيد عن الوصية دائمًا واقع في الخطايا، موضحاً أن علاج البيوت المفككة وعلاج الإنسان في كل زمان أن يعيش الوصية.
وخلال عظته دعي قداسة البابا، جميع الكنائس في مصر والمهجر بدعم خدمات الكتاب المقدس، والتي تعتبر خدمة رئيسية لكل مسيحي ليحفظ كل إنسان مسيحي الوصية من الكتاب المقدس، مؤكداً ان الكتاب المقدس جزء رئيسي في كل بيت مسيحي.
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